Трамп не може зібрати $464 мільйони апеляційної застави в справі про цивільне шахрайство

Колишній президент США Дональд Трамп не може знайти страхову компанію, яка покрила б його заставу на суму $464 мільйони у справі про цивільне шахрайство.

Про це пише CNN.

Трамп має внести всю суму застави до 25 березня, щоб уникнути конфіскації активів своєї компанії Trump Organization. Він може зробити це з власної кишені або знайти компанію, яка б гарантувала його облігацію. Адвокати Трампа кажуть, що він звернувся до близько 30 компаній-поручителів через чотирьох окремих брокерів, проте йому відмовили. Брокери заявляють, що повністю виплатити цю суму «практично неможливо» — вона надто велика.

У понеділок адвокати експрезидента подали до суду заяву, в якій закликали апеляційний суд Нью-Йорку відкласти виконання рішення, стверджуючи, що сума є надмірною. Адвокати також попросили дозволити Трампу внести заставу в обсязі $100 мільйонів, поки він подає апеляцію на рішення суду.

Що передувало

Трамп просить апеляційний суд штату середнього рівня скасувати рішення судді Артура Енгорона від 16 лютого у цивільному позові про шахрайство. Штраф становив $354,9 мільйона, а решта — відсотки. Ще Трамп отримав обмеження на ведення бізнесу в штаті Нью-Йорк.

Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс (демократ) звинуватила Трампа в тому, що він завищив свій статок у фінансових звітах банкам на $3,6 мільярда. Експрезидент вважає це звинувачення політично упередженим.