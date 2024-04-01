Начальника одного з ТЦК Рівненщини, якого в кабінеті знімала прихована камера, переведуть у бойову частину

Начальник одного з військкоматів Рівненської області написав рапорт на переведення в бойову частину після того, як у мережі зʼявилось відео, зняте на приховану камеру в його кабінеті. Раніше стосовно нього розпочали службову перевірку.

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Захід».

«Командування не має претензій до виконання офіцером поставлених задач у межах покладених на нього службових обовʼязків. Проте відзначаємо, що особисті питання військовослужбовці не повинні вирішувати на робочому місці», — зазначили в командуванні.

Публікація відео спричинила суспільний резонанс, тож офіцер з власної ініціативи написав рапорт про переведення його до однієї з бойових частин. Наказ уже підписало керівництво. При цьому обставини встановлення камери в його службовому кабінеті зʼясовують правоохоронні органи.

У командуванні додали, що відео з начальником ТЦК опублікували через канали проросійських «лідерів думок» — першими відео почали публікувати антиукраїнські канали, зокрема паблік підозрюваного в державній зраді блогера Анатолія Шарія, якій переховується в Іспанії. Тож українців закликали дотримуватися інформаційної гігієни.

Що на відео?

На відео, ймовірно, начальник Рівненського ОМТЦК і СП Олександр Ярмошевич. Саме йому Шарій «передавав привіт», публікуючи нарізку з кадрами, на яких чоловік у військовій формі цілується з жінками-військовослужбовцями. Чи справді на відео Ярмошевич — невідомо.