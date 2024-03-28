Начальника одного з ТЦК Рівненщини в кабінеті знімала прихована камера. Розпочалась службова перевірка

Сухопутні сили ЗСУ повідомили про початок службової перевірки через появу в соцмережах відео з кабінету одного з начальників Територіального центру комплектування Рівненської області.

Перевірка оцінить зміст відео, часові проміжки й сам факт встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні. Сухопутні війська ініціювали звернення до правоохоронців, щоб вони сприяли розслідуванню.

У Сухопутних силах наголосили, що відео першими почали публікувати антиукраїнські канали, зокрема паблік підозрюваного в державній зраді блогера Анатолія Шарія, якій переховується у Іспанії.

Що на відео?

На відео, ймовірно, начальник Рівненського ОМТЦК і СП Олександр Ярмошевич. Саме йому Шарій «передавав привіт», публікуючи нарізку з кадрами, на яких чоловік у військовій формі цілується з жінками-військовослужбовцями. Чи справді на відео Ярмошевич — невідомо.