Генштаб: За добу росія втратила ще 15 танків і 44 артилерійські системи

За минулу добу між українськими й російськими військами відбулося 85 бойових зіткнень. Російське військо втратило 650 окупантів, 15 танків, 44 артилерійські системи, 20 бойових броньованих машин та інше.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Українські військові відбили атаки ворога на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському, Херсонському напрямках.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по чотирьох зенітно-ракетних комплексах та 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили чотири радіолокаційні станції, пункт управління, район зосередження особового складу, чотири засоби протиповітряної оборони та артилерійський засіб росіян.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Загалом за добу російські війська завдали 17 ракетних та 83 авіаційних удари, здійснили 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.