Сили ППО за ніч знищили 18 повітряних цілей

У ніч на 31 березня Сили протиповітряної оборони захищали небо України від чергової російської атаки — знищили девʼять крилатих ракет Х-101/Х-555 та девʼять ударних БпЛА Shahed.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Російські окупанти випустили 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС із Саратовської області (росія) та ще 11 дронів з району Приморсько-Ахтарська (росія) та Криму.

Разом з цим росіяни атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» з Криму і керованою авіаційною ракетою Х-59 з тимчасово окупованої території Запорізької області.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи та винищувальну авіацію Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.