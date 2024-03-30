Енергетики скасували графіки аварійних відключень світла в шести областях. Обмеження діють лише в Харкові

Наразі графіки аварійних відключень світла застосовуються лише в одному регіоні – на Харківщині. Там діють погодинні мережеві обмеження для 120 тисяч абонентів.

Ідеться про Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Кіровоградську, Полтавську та Сумську області. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У шести областях України скасували графіки аварійних відключень світла, які вводили через масові атаки на обʼєкти енергогенерації.

«Учора на запит Польщі до енергосистеми України постачалась електроенергія з 12:00 до 15:00. У короткостроковий ремонт виведено блок ТЕС. Наразі дефіциту електроенергії в енергосистемі немає, вона працює збалансовано», — наголосили в Міненерго.

Атаки на українську енергетику

22 березня росія вчинила найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові стався блекаут. Окупанти запустили по Україні понад 60 безпілотників і майже 90 ракет різних типів. Сили ППО збили 92 цілі зі 151. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2) припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

У ніч на 29 березня росія завдала потужного ракетного авіаційного удару по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог застосував різні типи ракет і ударні дрони, усього — 99 засобів повітряного нападу. Є пошкодження енергоінфраструктури в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. Цілями окупантів також були Канівська і Дністровська гідроелектростанції, що розташовані в Черкаській і Чернівецькій областях.