Франція посилить безпеку на Олімпіаді-2024 через загрозу теракту

Франція попросила приблизно 45 країн надати кілька тисяч додаткових військових, поліцейських і цивільного персоналу для посилення безпеки під час цьогорічних Олімпійських ігор, які відбудуться влітку в Парижі. Це сталося після того, як минулого тижня у Франції оголосили найвищий рівень терористичної загрози на тлі стрілянини в Crocus City Hall.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела у французькому уряді.

Під час Олімпіади країна планує щодня залучати близько 45 тисяч своїх поліцейських та інших представників сил безпеки, 20 тисяч співробітників приватної охорони і близько 15 тисяч військових.

Франція подала запит до 45 країн про допомогу у військових і поліцейських місіях — від механізованих і кінних бригад, експертів з фальсифікації документів, фахівців з розмінування, спеціалістів з боротьби з безпілотниками та кінологічних команд.

Напередодні Польща заявила, що надає Франції війська, зокрема кінологів. Раніше Німеччина оголосила, що також зробить свій внесок.

За словами дипломатів, інші європейські союзники, зокрема Велика Британія та Італія, також візьмуть участь і нададуть, серед іншого, десятки поліцейських для допомоги в патрулюванні вулиць. За словами джерел інформагентства, Ізраїль і США також посприяють у посиленні безпеки в Парижі під час Олімпіади. Співрозмовник у французькому уряді повідомив, що готові допомогти вже 35 країн.

Що передувало

Увечері 22 березня 2024 року в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина перед початком виступу гурту «Пікнік». У ТРЦ зайшли чотири чоловіки й почали розстрілювати всіх на своєму шляху. У концертному залі терористи влаштували пожежу, підпаливши сидіння. Після цього вони втекли на автівці.

23 березня «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт і назвала його «найжорстокішою за останні роки атакою». Наступного дня в соцмережах зʼявилося відео вбивства росіян у ТРЦ Crocus City Hall, зняте терористами. Кадри підтверджують, що теракт влаштували бойовики «Ісламської держави». Один з терористів під час атаки кричить арабською «Убий їх усіх» та «Невірні будуть переможені». Також він прославляє Аллаха. Усі четверо вели невибірковий вогонь по людях, а один із них перерізав горло пораненим.

Того ж дня суд у Москві арештував чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту в Crocus City Hall — Мухаммадсобіра Файзова, Шамсідіна Фарідуні, Саїдакрамі Рачабалізоду і Далержона Мірзоєва. Троє з чотирьох зʼявилися на суді зі слідами тортур. Рачабалізоду силовики при затримані на відео відрізали вухо, а Фарідуні на камеру катували струмом.

Після теракту в росії президент Емманюель Макрон скликав Раду оборони та національної безпеки, на засіданні якої ухвалили рішення про підвищення позиції Vigipirate до найвищого рівня — надзвичайна ситуація. Це рішення ґрунтувалося на тому, що «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт у Crocus City Hall.

За останніми даними, внаслідок теракту загинуло 143 людини.