«Укренерго» ввело аварійні відключення електрики в трьох областях

Диспетчерський центр «Укренерго» застосовує графіки аварійних відключень до вечора в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях. Також продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та в Кривому Розі.

Аварійні відключення — це вимушений крок через брак достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі. Це спричинила масована атака на енергетику країни.

«Укренерго» також закликає споживачів в інших регіонах споживати електроенергію ощадливо.

Атака на енергетику України

У ніч на 29 березня росія завдала потужного ракетного авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектора України. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог застосував різні типи ракет і ударні дрони, усього — 99 засобів повітряного нападу. Є пошкодження енергоінфраструктури в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях. Цілями окупантів також були Канівська і Дністровська гідроелектростанції, що розташовані в Черкаській і Чернівецькій областях.