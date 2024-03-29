Компанія Ілона Маска xAI випустить оновлену версію чат-бота Grok

Стартап американського мільярдера Ілона Маска xAI запускає оновлену версію свого чат-бота — Grok-1.5. Нова модель буде доступна тестувальникам і користувачам Grok уже найближчими днями, заявили в компанії.

Однією з найпомітніших переваг Grok-1.5 проти попередньої версії є більша ефективність у програмуванні та розвʼязанні математичних задач, зазначають у xAI.

Під час тестувань компанії Grok-1.5 отримав 50,6% балів за тестом MATH і 90% результатів за тестом GSM8K — це математичні тести, що охоплюють широкий спектр задач зі шкільних змагань — від задач з початкової школі до середньої. Крім того, він набрав 74,1% у тесті HumanEval, який оцінює здатність генерувати коди і розвʼязувати різні задачі.

Крім того, Grok-1.5 може обробляти довші тексові запити. Розробники збільшили ліміт для контекстового вікна до 128 тисяч символів. Це дозволяє Grok збільшити обсяг пам’яті в 16 разів порівняно з попередньою моделлю, дозволяючи йому використовувати інформацію зі значно довших документів.