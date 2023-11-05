Ілон Маск анонсував свій перший чат-бот Grok для користувачів X Premium

Американський мільярдер Ілон Маск оголосив на X, що запустить власну модель штучного інтелекту Grok.

«Коли вийде рання бета-версія моделі, вона стане доступною для всіх передплатників X Premium+», — написав Маск. За його словами, головна перевага Grok — доступ до даних X у реальному часі. Він додав, що Grok також «полюбляє сарказм» і матиме «трохи гумору» у своїх відповідях.

Слово Grok придумав письменник-фантаст Роберт А. Хайнлайн ще в 1961 році. Воно зустрічається у його романі «Чужинець на чужій землі». Зараз цей термін використовують в технічних колах, щоб вказати на глибоке розуміння.