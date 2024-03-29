ДБР змінило підозру офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного

Державне бюро розслідувань змінило підозру офіцеру з Апарату помічників головнокомандувача Збройних сил України, який подарував гранати помічникові Валерія Залужного — майору Геннадію Частякову.

За даними джерел «Бабеля», ідеться про Олега Тимченка. Спочатку він отримав підозру за придбання, зберігання і збут вибухових пристроїв без дозволу, за що загрожує до 7 років увʼязнення. Однак підозру змінили — тепер офіцера підозрюють у викраденні, привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність. Максимальна санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі.

За версією слідства, офіцер передав Частякову «подарунок» з гранатами на честь дня народження. При цьому він не попередив колегу про справжність гранат і не пересвідчився, що він та інші присутні в робочому кабінеті зрозуміли, що він дарує саме вибухові пристрої.

Під час розпакування подарунка вдома одна із гранат вибухнула в руках Частякова — він був впевнений, що це сувенірні чарки. Від отриманих поранень Частяков загинув на місці, а його неповнолітній син отримав тяжкі поранення.

Після ознайомлення стороною захисту і потерпілими з матеріалами досудового розслідування справу направлять до суду.

Що сталося?

У Київській області, у селі Чайки 6 листопада 2023 року загинув майор, помічник колишнього головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного Геннадій Частяков. Він загинув у свій день народження в родинному колі — в одному з подарунків були гранати. У Частякова залишилися дружина і четверо дітей.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що Частяков приніс додому подарунковий ящик із гранатами і почав показувати одну з них синові. Це були гранати нового західного зразка. Син майора взяв до рук боєприпас і почав крутити кільце. Далі Частяков забрав гранату в дитини та висмикнув кільце. Пролунав вибух. У квартирі знайшли ще пʼять таких нерозірваних гранат. Основна версія загибелі — нещасний випадок.