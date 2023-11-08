Основна версія загибелі помічника Залужного — нещасний випадок

Слідчі наразі розглядають нещасний випадок через необережне поводження з боєприпасами як головну версію причини загибелі помічника головнокомандувача ЗС України Валерія Залужного Геннадія Частякова.

Про це 8 листопада розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

«За версією слідства, стався нещасний випадок у результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм», — повідомила Сапьян.

Слідчі також розглядають інші можливі версії:

вбивство на замовлення спецслужб рф;

вбивство на ґрунті неприязних відносин;

спроба вбивства спецслужбами рф іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.

Що сталось?

У Київській області, у селі Чайки 6 листопада загинув майор, помічник головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного Геннадій Частяков. Він загинув у свій день народження в родинному колі — в одному з подарунків були гранати. У Частякова залишилися дружина та четверо дітей.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що Частяков приніс додому подарунковий ящик із гранатами і почав показувати одну з них синові. Це були гранати нового західного зразка. Син майора взяв до рук боєприпас і почав крутити кільце. Далі Частяков забрав гранату в дитини та висмикнув кільце. Пролунав вибух. У квартирі знайшли ще пʼять таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу. Також поліцейські знайшли колегу Частякова, який подарував йому боєприпаси. У його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще дві аналогічні гранати.