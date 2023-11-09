ДБР повідомило про підозру офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру з Апарату головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати Геннадію Частякову.

За даними джерел «Бабеля,» ідеться про Олега Тимченка. Підозру він отримав за статтею 263 Кримінального кодексу — придбання, зберігання і збут вибухових пристроїв без дозволу.

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Офіцер отримав без дозволу 8 ручних універсальних гранат DM 51A2 та приніс їх до свого кабінету. Потім він упакував шість із них у подарунковий дерев’яний ящик і поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував Геннадію Частякову на день народження. Ще дві гранати зберігалися в шафі робочого кабінету офіцера, їх вже вилучили.

Що сталося?

У Київській області, у селі Чайки 6 листопада загинув майор, помічник головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного Геннадій Частяков. Він загинув у свій день народження в родинному колі — в одному з подарунків були гранати. У Частякова залишилися дружина і четверо дітей.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що Частяков приніс додому подарунковий ящик із гранатами і почав показувати одну з них синові. Це були гранати нового західного зразка. Син майора взяв до рук боєприпас і почав крутити кільце. Далі Частяков забрав гранату в дитини та висмикнув кільце. Пролунав вибух. У квартирі знайшли ще пʼять таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу. Також поліцейські знайшли колегу Частякова, який подарував йому боєприпаси. У його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще дві аналогічні гранати. Основна версія загибелі — нещасний випадок.