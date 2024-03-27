Мінохорони здоровʼя відзвітувало про результати перевірки ВЛК в Києві

Робочі групи Міністерства охорони здоровʼя завершили перевірку військово-лікарських комісій (ВЛК) у Києві.

Про її результати повідомляє пресслужба МОЗ.

Комісії перевірили 10 позаштатних військово-лікарських комісій та виявили низку порушень. Тепер ці недоліки і порушення треба пропрацювати і виправити, кажуть у МОЗ. Ось список недоліків:

досі існують черги військовозобовʼязаних. У частині ВЛК організовано запис лише на перший візит, далі управління чергою в закладі здійснюється в порядку живої черги, хаотично;

графік роботи комісій не оптимальний — здебільшого з 08:00—9:00 до 14:30—16:00 у будні;

траплялися випадки направлень на дообстеження, які видає лікар, вирішуючи це одноосібно, без погодження з головою ВЛК;

виникають труднощі у лікарів, які нещодавно працюють у складі ВЛК, з встановленням певних діагнозів військовозобовʼязаним;

у деяких випадках через брак досвіду членів комісії трапляються недоліки у веденні документації; трапляються випадки, коли в експертних документах зазначаються клінічні діагнози, а не експертні;

залишається велика кількість паперових документів з перенесенням однакових відомостей з документа в документ;

виявлені невідповідності щодо норм роботи спеціалістів: одночасно здійснюється огляд військовозобовʼязаних у спільному кабінеті (хірург, дерматолог, офтальмолог);

у багатьох комісіях проводиться одночасно огляд приписників і військовозобовʼязаних, що зумовлює додаткове навантаження.

Рекомендації для оптимізації подальшої роботи ВЛК направили до Київської міської військової адміністрації, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, медичних закладів.

Вони мають оцінити навантаження на роботу ВЛК та за потреби визначити додаткові заклади для проведення медичних оглядів або ж продовжити графіки роботи ВЛК.

Також вони мають перевірити і проконтролювати питання обґрунтованості відправки військовозобовʼязаних на обстеження та випадки затягування проходження ВЛК. Середній термін проходження ВЛК становить 2—3 дні, тож особливу увагу звертатимуть на роботу комісій, що систематично їх не дотримуються.

МОЗ зі свого боку проведе перевірки роботи комісій в інших областях.