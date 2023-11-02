Електронна черга на ВЛК запрацювала в усіх військових поліклініках

Записатися на проходження комісії та до профільних спеціалістів на конкретну дату і час через електронну чергу можна як у реєстратурі медичного закладу, так і віддалено у начальника медичної служби військової частини (у начмеда).

Доступ до електронної черги відкрили для всіх начальників медичних частин. Вони тепер мають звертатися до медзакладу, у підпорядкуванні якого перебуває підрозділ, й отримати від поліклініки інструкцію для подальшої реєстрації. Потім відкривається кабінет, через який можна записувати військовослужбовців на ВЛК і на прийом до лікарів.

Найактивніше електронною чергою користуються в Києві, Одесі, Дніпрі та Вінниці.