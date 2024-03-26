Кількість постраждалих від російського ракетного обстрілу Одеси зросла

Росія завдала удару по Одесі двома балістичними ракетами 25 березня — кількість постраждалих зросла до десяти.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Семеро людей лікуються в медичних закладах, трьом надали допомогу на місці.
Через російську атаки пошкоджені майже 300 квартир, є зруйновані будівлі, значних пошкоджень дістав Палац спорту.
Ситуація з енергопостачанням
Наразі в Одесі та районі застосовують стабілізаційні графіки відключення. Без електрики залишаються 23 тисячі абонентів. До того ж через вчорашню негоду тимчасово від електропостачання відключили 62 населені пункти. Аварійні бригади займаються відновленням.
В Одеській області працюють 530 пунктів незламності.
- 22 березня росія здійснила найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему.