На Полтавщині двоє чоловіків намагались підірвати залізничну лінію. Їх затримали на гарячому

У Полтавській області на гарячому затримали двох чоловіків, які намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, що сполучає центральні та східні регіони України. Служба безпеки України підозрює затриманих у співпраці з російською ФСБ.

СБУ каже, що чоловіки заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу колії та системи електроживлення рухомого складу. За версією слідства, далі затримані хотіли підірвати вибухівку за допомогою пульта дистанційного керування. Так вони сподівались порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів і пального для ЗСУ.

Правоохоронці затримали чоловіків на місці події. У них знайшли телефони, з яких вони спілкувались з російським куратором — кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ. Його особу вже встановили.

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СБУ стверджує, що за наказом росіянина затримані мали влаштувати диверсію на залізниці в період масованих повітряних атак рф на обʼєкти критичної інфраструктури України 21—22 березня. За даними слідства, затримані — жителі Київської та Харківської областей.

Чоловіки отримали підозру за диверсію. Їм загрожує довічне увʼязнення.