Угорщина ховала експрезидента Бразилії Болсонару в посольстві, поки поліція розслідувала спробу держперевороту

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару провів дві ночі в посольстві Угорщини в Бразиліа в лютому. Припускають, що він переховувався від бразильської влади, яка розслідує його ймовірну спробу державного перевороту.
Про це пише Politico.
Жаїр Болсонару підтвердив своє перебування в угорському посольстві, оскільки перед цим New York Times опублікувала записи з камер безпеки, на яких видно, як посол Угорщини Міклош Халмаї зустрів експрезидента.
«Я не буду заперечувати, що був у посольстві… Я підтримую коло друзів із деякими главами держав у всьому світі. Вони стурбовані», — сказав Болсонару, маючи на увазі дружбу з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
Політик опинився в посольстві через чотири дні після того, як федеральна поліція Бразилії конфіскувала його паспорт і заарештувала деяких його колишніх помічників у рамках розслідування ймовірної спроби державного перевороту, що мав утримати Болсонару при владі.
На початку лютого поліція Бразилії розпочала операцію Tempus Veritatis для розслідування злочинної організації, яка намагалася влаштувати державний переворот і скасувати демократичне верховенство права. Жаїр Болсонару теж перебуває під слідством.
Поки Болсонару перебував у посольстві, його не могли заарештувати — національна влада не має права заарештовувати людей в іноземних посольствах.
- Експрезидент Бразилії фігурує в кількох розслідуваннях. Його також підозрюють у фальсифікації даних про вакцинацію від COVID, знущанні над горбатим китом під час відпустки в місті Сан-Себастьян, підриві бразильської демократії, псуванні президентського палацу та привласненні коштовностей.