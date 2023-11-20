Експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару підозрюють у знущанні над горбатим китом

Федеральна поліція Бразилії почала розслідування проти колишнього президента Жаїра Болсонару. Його підозрюють у знущанні над горбатим китом під час відпустки в місті Сан-Себастьян.
Про це повідомляє The Guardian.
У червні людину, схожу на Болсонару, помітили й зафільмували приблизно за 15 метрів від горбатого кита, який спливає на поверхню. Чоловік катався на водному мотоциклі та знімав тварину на телефон.
Законодавство Бразилії забороняє «навмисне переслідування будь-яких видів китоподібних». До цих тварин заборонено наближатися на водному транспорті із запущеним двигуном ближче, ніж на 100 метрів, а також шуміти за 300 метрів від них.
Болсонару заперечує ці заяви і називає їх політичним переслідуванням.
«Мене щодня звинувачують у якомусь лиходійстві. Вчора він переслідував китів», — сказав Болсонару і порівняв міністра юстиції Бразилії Флавіо Діно з китом.
- Крім переслідування китів, Жаїра Болсонару звинувачують у підриві бразильської демократії, у псуванні президентського палацу, привласненні коштовностей і підробку довідок про вакцинацію від Covid. Йому заборонено балотуватися на посаду президента до 2030 року.