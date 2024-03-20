Експрезидента Бразилії Болсонару підозрюють у фальсифікації даних про його вакцинацію від Covid

Бразильська поліція висунула звинувачення колишньому президенту Жаїру Болсонару за підозрою в шахрайстві — фальсифікації даних про вакцинацію від Covid-19 під час президентства.

Про це пише CNN.

Правоохоронці вважають, що ультраправий політик нібито наказав одному зі своїх найближчих помічників ввести недостовірні дані про вакцинацію в систему Міністерства охорони здоровʼя для нього та його дочки.

Найближчого помічника Болсонару, підполковника Мауро Сіда і ще 15 людей також підозрюють в участі у тій же схемі.

Водночас адвокат Жаїра Болсонару назвав звинувачення «абсурдним».

«Перебуваючи на посаді президента, він був повністю звільнений від надання будь-яких сертифікатів під час своїх поїздок», — додав він.

Торік бразильська поліція провела обшук і конфіскацію в будинку Болсонару в Бразиліа в цій справі. Тоді Болсонару сказав журналістам, що він не був щеплений від Covid-19 і що його картка вакцинації не була підроблена.

Жаїра Болсонару критикували у Бразилії та за кордоном за те, що він применшував серйозність коронавірусу і відмовляв людей робити щеплення.