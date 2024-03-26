Bloomberg: Термінали Starlink продають на чорних ринках у всьому світі — це стає глобальною проблемою

Термінали Starlink, розроблені компанією Ілона Маска SpaceX, можна купити на чорних ринках у всьому світі. У розслідуванні Bloomberg йдеться, що перевезення терміналів контрабандою та їхнє зловмисне використання — це систематична глобальна проблема.

Термінали Starlink використовують у Ємені для ділового й особистого спілкування. Так уникають повільного, часто цензурованого інтернету, який доступний у країні. Термінали Starlink також використовують у Венесуелі, яка перебуває під санкціями США. При цьому на карті покриття немає даних про роботу супутників у країні, але технологія активно рекламується в соціальних мережах.

Також станції звʼязку використовують у Судані. У країні вже майже рік триває громадянська війна, мільйони людей покинули свої домівки. За словами західних дипломатів, солдати Сил швидкого реагування, які протистоять суданській армії, використовують цю систему для своєї логістики. У країні з лютого не працює звичайний інтернет.

Bloomberg пише, що Судан обходить блокування, ввозячи Starlink у регіон Дарфур. Пристрої при цьому реєструються в Дубаї. Спочатку їх доправляють літаком в Уганду, а потім через Південний Судан автомобілем у Судан. Зазначається, що в Південній Африці в соцмережах постачальники пропонують активувати термінали в Мозамбіку, де вони ліцензовані, а потім доставити їх клієнтам із Південної Африки.

Зазвичай мешканці країн, де Starlink не має легального покриття, активують термінали в «ліцензованих» країнах або оплачують їх через міжнародні банківські картки.

«Це викликає занепокоєння, оскільки робота Starlink не регулюється. Ніхто не несе відповідальності за те, хто має до них [терміналів] доступ і як вони використовуються», — сказала про систему Starlink Емма Шортіс, старший науковий співробітник з міжнародних питань і питань безпеки Австралійського інституту. Через те, що SpaceX не укладає договори з кожною країною, де використовують термінали Starlink, їхню роботу контролювати майже неможливо.

Урядова боротьба з нелегальними терміналами в Казахстані цього року майже не вплинула на використання старлінків. За словами трейдера, який імпортує обладнання і не хоче говорити про це публічно, дії влади призвели лише до зростання цін на чорному ринку. До втручання уряду клієнти могли купувати обладнання компанії й отримувати його через місцеву пошту.