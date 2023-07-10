ООН: Судан перебуває на порозі повномасштабної громадянської війни

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив бойові дії в Судані та заявив, що країна опинилася «на порозі повномасштабної громадянської війни», передає The Guardian.
За словами заступника речника ООН Фархана Хака, Гутерреш «глибоко стурбований» тим, що конфлікт між збройними силами країни поставив її «на межу повномасштабної громадянської війни, яка потенційно дестабілізує весь регіон».
«Ми бачимо повне ігнорування гуманітарного права і прав людини. Це небезпечно і тривожно», — зазначив він.
- Бої між армією Судану та Силами швидкого реагування (RSF) спалахнули 15 квітня 2023 року. RSF виступає проти чинного уряду і каже, що прагне встановити ув країні демократію. Наразі відомо про понад 3 000 загиблих і 6 000 поранених унаслідок конфілкту. Восьмого липня від авіаційного удару по суданському місту Омдурман загинули щонайменше 22 людини.