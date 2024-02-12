Ілон Маск заперечив, що SpaceX продає росії Starlink

Власник компанії SpaceX Ілон Маск заперечив, що вона продає росії термінали супутникового звʼязку Starlink.

Про це він написав у X (Twitter).

У такий спосіб Ілон Маск зреагував на поширення новин про те, що російські окупанти використовують Starlink на фронті.

«Наскільки нам відомо, Starlinks не продавалися прямо чи опосередковано в росію», — зазначив він.

Ілон Маск вважає категоричною неправдою новини про те, що SpaceX постачала росії Starlink.

Раніше Головне управління розвідки підтвердило, що в росіян на фронті зʼявився Starlink, і використання терміналів супутникового звʼязку з боку окупантів розширюється. Водночас вони використовуються не в самій росії, а на окупованих українських територіях.

Мапа доступності Starlink показує, що компанія надає покриття майже на всій території України, крім окупованих з 2014 року районів Донецької і Луганської областей, а також Криму і Севастополя.