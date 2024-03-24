США відкинули спроби росії привʼязати Україну до теракту в Crocus City Hall, а Британія попередила рф

У США однозначно відкинули спроби росії привʼязати Україну до теракту в ТРЦ Crocus City Hall біля Москви.
Як пише NBC News, речниця Ради нацбезпеки США Едріен Вотсон сказала, що відповідальність за напад несе терористична «Ісламська держава», яка сама брала на себе відповідальність. Вотсон наголосила на тому, що Україна до теракту взагалі ніяк не причетна і нагадала про попередження Вашингтону, передане Москві.
У Великій Британії застерегли лідера рф путіна від використання теракту як приводу для посилення війни проти України, пише видання The Telegraph з посиланням на співрозмовника з питань безпеки в британському уряді.
Голова Комітету у закордонних справах Палати громад Алісія Кернс зазначила, що немає жодних ознак будь-якого звʼязку теракту з Україною. Немає жодних достовірних підстав припускати причетність України.
- 23 березня путін виступив із зверненням до росіян через теракт в Crocus City Hall. Він наголосив на тому, що виконавці теракту нібито планували втекти у бік України, де для них «створили вікно для переходу кордону». Лідер рф заявив, що усіх чотирьох виконавців затримали. Усього затримали 11 людей.
- ГУР ще в день теракту 22 березня заявив, що атака під Москвою — це спланована і свідома провокація російських спецслужб, яка у підсумку закінчиться звинуваченнями на адресу України. Розвідка стверджувала, що таким чином путін хоче виправдати ще більш жорсткі удари по Україні та тотальну мобілізацію в рф.
- Центр протидії дезінформації каже, що теракт може бути операцією російських спецслужб, щоб отримати привід для нової хвилі мобілізації в рф. ЦПД згадує теракти на Каширському шосе в Москві в 1999 році та захоплення заручників на мюзиклі «Норд-Ост» у 2002-му, які Кремль використав для виправдання Другої чеченської війни.
- Газета The New York Times з посиланням на неназваних американських чиновників пише, що теракт організувала «Ісламська держава». Спецслужби США зібрали розвіддані про те, що «Вілаят Хорасан», афганський осередок ІД, планує теракт у Москві. Цю інформацію Вашингтон передавав Москві. Джерело з російської держагенції ТАСС підтвердило, що США ділилися даними про підготовку теракту, проте нібито «без конкретики».
- CBS News пише, що США попереджали росію про теракт і надавали розвідувальні дані про потенційний напад. За кілька днів до теракту путін назвав ці попередження «шантажем».
- Президент Володимир Зеленський заявив, що путін очікувано намагається перекласти відповідальність за теракт на Україну.
- 24 березня у соцмережах зʼявилося відео вбивства росіян у ТРЦ Crocus City Hall, зняте терористами. Кадри підтверджують, що теракт влаштували бойовики «Ісламської держави». Один з терористів під час атаки кричить арабською «Убий їх усіх» та «Невірні будуть переможені». Також він прославляє Аллаха. Усі четверо безрозбірно вели вогонь по росіянах, а один із них перерізав горло пораненим.