У Харкові до електропостачання підключили 35% житлових будинків. Відновлювальні роботи тривають

У Харкові приблизно 35% житлових будинків підключили до електропостачання, а до опалення — 50%. Через серйозні пошкодження інфраструктури фахівці не можуть сказати, коли містянам повністю повернуть світло.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

Терехов зазначив, що відповідні служби працюватимуть всю ніч, щоб підключити харківʼян до тепла. У місті вимкнули вуличне освітлення, не працює електротранспорт — не вистачає потужності для енергоживлення об’єктів.

У Харкові зараз зберігається найскладніша ситуація з електропостачанням — «Укренерго» йобленерго працюють над поетапним відновленням живлення за резервною схемою.