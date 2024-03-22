Головнокомандувач Сирський заявив про переформатування деяких угруповань військ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про переформатування деяких угрупованнь військ (сил). Насамперед йдеться про управлінський кадровий потенціал, його грамотний та раціональний перерозподіл.

Зараз проводять організаційні заходи, щоб спростити й максимально підвищити якість і оперативність управління. Оптимізують військові організаційні структури, які безпосередньо беруть участь у відбитті агресії рф.

Сирський наголосив, що пріоритетом залишається ротація особового складу бойових бригад.

«Крім того, важливо приділяти більше уваги питанням відпочинку наших воїнів, доукомплектування озброєнням і військовою технікою та відновлення боєздатності бригад загалом. Цей процес уже запущено, далі він буде лише нарощуватися», — повідомив Сирський.