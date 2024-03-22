Кількість постраждалих від удару по Запоріжжю зросла до 25. Ще троє людей загинули

Кількість постраждалих унаслідок ранкового ракетного удару по Запоріжжю зросла до 25 людей, інформують в ДСНС.

Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров також повідомив про загиблих через російську атаку — це дівчинка восьми років та її 35-річний батько. Вони загинули в приватному секторі. Крім того, смертельні поранення отримав 62-річний водій тролейбуса, що рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було.