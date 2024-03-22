ЄС може виділити Україні перший мільярд від російських активів 1 липня

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що перший мільярд євро від прибутків із заморожених російських активів Україна може отримати вже 1 липня цього року.
Про це вона розповіла під час пресконференції за підсумками першого дня саміту лідерів ЄС у Брюсселі, передає «Європейська правда».
Фон дер Ляєн запевнила, що серед лідерів ЄС існує сильна підтримка використання отриманих коштів на військові цілі для України. Вона додала, що отримання грошей в липні залежить від швидкого погодженого рішення лідерів ЄС.
Вона також зазначила, що можна розраховувати на отримання близько €3 мільярдів у 2024 році та аналогічних сум у наступні роки.
Голова Євроради Шарль Мішель впевнений, що цей механізм можна ввести в дію дуже швидко, оскільки він отримав широку підтримку.
- 20 березня голова європейської дипломатії запропонував країнам — членам ЄС використати 90% доходів від заморожених російських активів на придбання зброї для України через Європейський фонд миру. Решту 10% Жозеп Боррель пропонує переказати до бюджету ЄС. Reuters писало, що ці 10% можуть використати на розбудову потужностей української оборонної промисловості.
- Раніше Bloomberg дізнався, що ЄС підготував законодавство, яке дозволить за доходи від російських активів купувати зброю для України.
- ЄС від початку війни в Україні заморозив активи російського Центрального банку на понад €260 мільярдів. Ці гроші дають прибутки, які пропонують направити Україні. Наразі Сполучені Штати та Європейський Союз шукають юридичні можливості, щоб використати всі $300 мільярдів заморожених російських активів на користь України.