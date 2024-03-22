ЄС може виділити Україні перший мільярд від російських активів 1 липня

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що перший мільярд євро від прибутків із заморожених російських активів Україна може отримати вже 1 липня цього року.

Про це вона розповіла під час пресконференції за підсумками першого дня саміту лідерів ЄС у Брюсселі, передає «Європейська правда».

Фон дер Ляєн запевнила, що серед лідерів ЄС існує сильна підтримка використання отриманих коштів на військові цілі для України. Вона додала, що отримання грошей в липні залежить від швидкого погодженого рішення лідерів ЄС.

Вона також зазначила, що можна розраховувати на отримання близько €3 мільярдів у 2024 році та аналогічних сум у наступні роки.

Голова Євроради Шарль Мішель впевнений, що цей механізм можна ввести в дію дуже швидко, оскільки він отримав широку підтримку.