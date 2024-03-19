Голова Європейської дипломатії хоче використати 90% доходів від заморожених російських активів на зброю Україні

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель запропонує використовувати 90% доходів від заморожених російських активів у Європі для закупівлі зброї для України через Європейський фонд миру.
Про це пише Reuters.
Решту 10% Жозеп Боррель пропонує переказати до бюджету ЄС і використати їх для підвищення потужності української оборонної промисловості. Він подасть пропозицію країнам-членам ЄС 20 березня.
Високий представник ЄС Боррель наголосив, що пропозиція полягає в тому, щоб використовувати прибуток від активів, які заблоковані в Європі, а не самі активи. За його словами, це може приносити близько €3 мільярдів щороку.
Видання Bloomberg дізналося, що ЄС підготував законодавство, яке дозволить за доходи від російських активів купувати зброю для України.
- Адміністрація Байдена наполягає на тому, щоб союзники по G7 розблокували заморожені активи, і хоче побачити прогрес до саміту лідерів у червні, повідомляє Bloomberg. Але Мальта, Люксембург і Угорщина висловилися проти плану президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн використовувати доходи, отримані від заморожених російських активів, на закупівлю зброї для України.