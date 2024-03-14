Politico: Три країни ЄС проти плану Єврокомісії передати доходи від заморожених російських активів на зброю Україні

Мальта, Люксембург і Угорщина висловилися проти плану президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн використовувати доходи, отримані від заморожених російських активів, на закупівлю зброї для України.

Про це пише Politico з посиланням на джерело серед посадовців ЄС.

Ці три країни застерігають, що готовність Урсули фон дер Ляєн спрямувати гроші для поповнення запасів зброї Сил оборони України ускладнила переговори про використання доходів від заморожених російських активів, оскільки раніше всі дали згоду на те, що гроші підуть на повоєнне відновлення України.

Сума, про яку йдеться, становить $2—3 мільярди.

Наразі Європейська комісія готує план арешту прибутків, повʼязаних із санкціями проти росії, отриманих центральним депозитарієм цінних паперів Euroclear. Єврокомісія представить свою пропозицію до саміту лідерів ЄС наступного тижня. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликає використати гроші на військову підтримку Україні, а не на повоєнну реконструкцію. Якщо держави-члени ЄС схвалять план, то перший грошовий транш України може отримати вже в липні.