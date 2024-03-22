Генштаб: Минулої доби росіяни втратили вісім танків і 35 артсистем. Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення, під час яких ворог втратив вісім танків, 35 артсистем та іншу військову техніку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в районі Синьківки, що на Харківщині.

На Лиманському напрямку захисники відбили 11 атак противника в районах Білогорівки Луганської області та Спірного, Тернів, Веселого й Роздолівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили 15 атак в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили пʼять ворожих атак у районах Бердичів, Семенівки, Тоненького та Первомайського на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку українські бійці відбили 25 атак у районах Красногорівки, Новомихайлівки, Водяного й Урожайного.

На Оріхівському напрямку ворог вісім разів атакував позиції захисників у районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Також протягом минулої доби українська авіація вдарила по семи районах зосередження військових, озброєння, військової техніки і двох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили артилерійський засіб і два засоби протиповітряної оборони ворога.

Загалом орієнтовні втрати росіян на війні такі: