Петер Сіярто заявив, що Угорщина хоче відкрито співпрацювати з росією в секторах, які не потрапили під санкції

Угорщина готова відкрито обговорювати з росією співпрацю в тих секторах економіки, на які Євросоюз не накладав санкцій, — на відміну від деяких країн, що роблять це приховано.
Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив на брифінгу в Празі за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ Вишеградської четвірки, передає Радіо Свобода.
«У тих секторах, де немає санкцій, — так, на прагматичній основі, там, де це відповідає нашим національним інтересам, — ми хотіли б розвивати співпрацю з росіянами, як це роблять багато європейських і трансатлантичних країн. Деякі з них приховано, деякі — відкрито», — сказав Сіярто.
Він також зазначив, що обсяги поставок російського газу в Європу, імпорту російської нафти з Індії, а також поставок ядерного палива з росії в неєвропейські країни НАТО зросли.
- У грудні минулого року повідомляли, що щомісячний дохід росії від експорту нафти зараз більший, ніж був до повномасштабного вторгнення в Україну. У жовтні 2023 року чистий дохід від російської нафти сягнув $11,3 мільярда, що становить 31% від загального прибутку російського бюджету за місяць. Це рекордний показник з травня 2022 року.