WSJ: Мінʼюст США розглядає можливість угоди у справі засновника Wikileaks Ассанжа

Міністерство юстиції США розглядає можливість дозволити засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу визнати себе винним за помʼякшеним обвинуваченням у зловживанні секретною інформацією. Це може зробити реальною угоду, за якою він вийде з британської вʼязниці.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Якщо прокуратура дозволить Джуліану Ассанжу висловитися за звинуваченням Штатів у неналежному поводженні з секретними документами, це буде кримінальним правопорушенням. За такою угодою чоловік зможе заявити про це дистанційно, без екстрадиції до США. Час, проведений у вʼязниці в Лондоні, може бути зарахований до будь-якого вироку в США.

Верховний суд Великої Британії, найімовірніше, протягом кількох тижнів вирішить, чи надавати Ассанжу подальше право оскаржувати його екстрадицію до США. Якщо ж суд винесе рішення проти, то американський уряд матиме чотири тижні, щоб приїхати й забрати Ассанжа.

Чиновники Міністерства юстиції США та адвокати Ассанжа протягом останніх місяців обговорювали, як може виглядати угода про визнання провини. Наразі Джуліан Ассанж провів за ґратами близько пʼяти років.

Дискусії щодо угоди тривають і досі, тому переговори можуть провалитися. Угода потребуватиме схвалення на найвищому рівні Міністерства юстиції.

Справа Ассанжа

Джуліан Ассанж — австралійський інтернет-журналіст і телеведучий. Він заснував сайт WikiLeaks, де оприлюднив безліч надсекретних матеріалів про шпигунські скандали, корупцію у вищих ешелонах влади, воєнні злочини та дипломатичні таємниці кількох держав. Ассанжа затримали у Великій Британії у квітні 2019 року в будівлі посольства Еквадору в Лондоні. Він переховувався там від 2012 року, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинуватили в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні (згодом влада Швеції закрила цю справу).

У травні 2019 року американська влада висунула Ассанжу звинувачення, за якими йому загрожує до 175 років вʼязниці. Ассанжа розшукують у звʼязку з публікацією тисяч секретних документів. США заявляють, що витік інформації — порушення закону і загроза життю людей. Ассанжу висунули звинувачення за 18 пунктами, зокрема у змові з метою зламу систем даних військових баз США для отримання конфіденційної інформації, яка стосується воєн в Афганістані та Іраку.

Адвокати Ассанжа стверджують, що їхній підзахисний діяв як журналіст і мав право опублікувати документи, які викривають воєнні правопорушення США в Іраку й Афганістані.

У квітні 2019 року влада Еквадору позбавила Ассанжа політичного притулку, і йому довелося покинути посольство. Тоді ж британська поліція заарештувала його. 4 січня 2021 року Центральний кримінальний суд Лондону відмовив в екстрадиції Ассанжа до США через побоювання за його психічне здоровʼя. Суддя пояснила, що Джуліан має симптоми депресії та схильність до суїциду. Проте у грудні 2021 року лондонський суд дозволив екстрадувати Ассанжа до США.