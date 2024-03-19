Канада і Люксембург оголосили про військову допомогу Україні

Сьогодні, на 20-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») міністр оборони Канади Білл Блер оголосив про виділення понад $28,5 мільйона на ініціативу Чехії із закупівлі великокаліберних боєприпасів для України. Ці кошти підуть, зокрем, на доставку тисяч артснарядів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Канади.

Блер також заявив, що канадська оборонна компанія Twenty20 Insight Inс. передасть Збройним силам України прилади нічного бачення на понад $5,3 мільйона.

Крім того, Блер підтвердив, що Канада офіційно приєдналася до Коаліції дронів, яку спільно очолюють Латвія та Велика Британія. Серед іншого, ця Коаліція обʼєднує членів UDCG, які працюють над пошуком шляхів збільшення виробництва безпілотників зі спільною метою — доставити в Україну мільйон безпілотників. А ще пообіцяла цієї весни передати понад 800 дронів SkyRanger R70 з автоматизованою навігаційною системою.

Люксембург у підтримку України приєднується до Артилерійської коаліції, яку очолюють Франція і Німеччина, передає Міноборони України. Також Люксембург у співпраці з Бельгією та Нідерландами закуповують для України безпілотники. Крім того, країна передає військове обладнання на потреби ЗСУ, але яке саме — не повідомляють.