Канада приєдналася до Коаліції дронів для України

Канада приєднується до коаліції дронів для України. Це допоможе зміцнити спроможність України у сфері бойових безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомила пресслужба канадського уряду.

Коаліцію дронів спільно очолюють Латвія і Велика Британія. Канада ж шукатиме шляхів для збільшення можливостей України в галузі безпілотників.

Зазначається, що на сьогодні Канада зробила значний внесок у посилення України у сфері безпілотників, зокрема передала понад 100 спеціалізованих камер для дронів канадського виробництва. А ще пообіцяла незабаром передати понад 800 дронів SkyRanger R70 — вони мають автоматизовані навігаційні системи.