Канада приєдналася до Коаліції дронів для України

Канада приєднується до коаліції дронів для України. Це допоможе зміцнити спроможність України у сфері бойових безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомила пресслужба канадського уряду.
Коаліцію дронів спільно очолюють Латвія і Велика Британія. Канада ж шукатиме шляхів для збільшення можливостей України в галузі безпілотників.
Зазначається, що на сьогодні Канада зробила значний внесок у посилення України у сфері безпілотників, зокрема передала понад 100 спеціалізованих камер для дронів канадського виробництва. А ще пообіцяла незабаром передати понад 800 дронів SkyRanger R70 — вони мають автоматизовані навігаційні системи.
- Коаліція дронів для України запустила роботу 17 лютого 2024 року. Співлідерами ініціативи виступили Латвія і Велика Британія. Також до Коаліції приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.