Пентагон запустив сайт із відстеження американської військової допомоги Україні

Офіс генерального інспектора Пентагону запустив сайт, щоб надавати американцям більше інформації про нагляд за американською зброєю й обладнанням, що передають Україні.

Про це пише The Hill.

Сайт запустили в координації з Офісом генерального інспектора Державного департаменту США й Агентством США з міжнародного розвитку. Він зʼявився на тлі того, що республіканці в Конгресі США продовжують затримувати фінансування для України й кажуть, що американська допомога Україні недостатньо відслідковувалась.

Сайт Ukraine Oversight інформує про роботу 20 американських агентств із нагляду — вони стежать за тим, щоб американську допомогу використовували за призначенням. На сайті також є контакти, за якими можна звернутися й повідомити про будь-які звинувачення в шахрайстві, розтраті або нецільовому використанні американської допомоги.

Вебсайт має вітальну сторінку з відеороликом, що описує зусилля Міжвідомчої робочої групи з нагляду за Україною, а також інформацію про війну росії в Україні та підтримку з боку США.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році США надали допомоги на $113,4 мільярда. На сайті також розмістили інформацію про наглядові проєкти відомств, покликаних забезпечувати захист від нецільового використання зброї.

Виконувачка обовʼязків генерального інспектора Державного департаменту США Діана Шоу заявила, що «нагляд за Україною є нашим пріоритетом номер один». Вона каже, що сайт допоможе інформувати американських платників податків.