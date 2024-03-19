НБУ вперше в історії встановив курс понад 39 гривень за долар

Національний банк знову підвищив офіційний курс долара за підсумками торгів на міжбанку. Долар подорожчав до нового історичного максимуму й перевищив 39 гривень.

Про це йдеться на сайті регулятора.

Офіційний курс на 20 березня становить 39,1338 гривні за долар — це на 16 копійок більше за курс на 19 березня, коли долар коштував 38,9744 гривні. Курс євро на 20 березня — 42,4641 гривні.

Ці події на міжбанку відбуваються після того, як з 15 березня НБУ знизив облікову ставку на 0,5% – з 15 до 14,5% річних. Ставка 15% діяла з 15 грудня 2023 року. У Нацбанку зазначають, що ситуація на валютному ринку залишиться контрольованою, інфляція — помірною, дохідність гривневих інструментів для заощаджень — привабливою.

Інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікувалося. У лютому вона знизилася до 4,3% в річному вимірі. На валютному ринку ситуація залишалася стійкою. Надалі інфляція буде помірною, але в другому півріччі вона трохи пришвидшиться.