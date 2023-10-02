НБУ вводить керовану гнучкість обмінного курсу. Що це означає

Національний банк увів режим керованої гнучкості обмінного курсу.

Про це пише пресслужба НБУ.

Цей режим відмінний від того, який діяв до 24 лютого 2022 року, коли Нацбанк згладжував курсові коливання. Зараз так робити не вдасться, тому що на ринку є структурний дефіцит валюти.

Керована гнучкість компенсуватиме цю структурну різницю між попитом та пропозицією валюти. Тобто курс зможе зростати і знижуватися. Однак НБУ не допускатиме значного послаблення чи зміцнення гривні. Для цього Нацбанк має близько $40 мільярдів міжнародних резервів. У результаті курс валют змінюватиметься, але не піде «у вільне плавання».

Курс на готівковому валютному ринку, де населення купує і продає валюту, встановлюватиметься так само, як і раніше з початку повномасштабної війни. Тут змін не буде.

НБУ намагається мінімізувати різницю між готівковим та офіційним курсом. Тривала фіксація обмінного курсу, як свідчить український і міжнародний досвіди, веде до валютного дисбалансу та викликає проблеми в майбутньому. Це може послабити економіку, фінансову систему й ускладнити відновлення ділової активності під час відбудови України.