Нацбанк знижує облікову ставку до 14,5%

Національний банк України з 15 березня знизить облікову ставку до 14,5%. Наразі вона на рівні 15%.

Про це пише пресслужба НБУ.

Таке рішення правління Нацбанку ухвалило, враховуючи подальше сповільнення інфляції, збереження стійкої ситуації на валютному ринку та позитивні зрушення в отриманні зовнішньої допомоги.

В НБУ зазначають, що зниження облікової ставки на 0,5% підтримає відновлення економіки без загрози для макрофінансової стійкості. Ситуація на валютному ринку залишиться контрольованою, інфляція — помірною, дохідність гривневих інструментів для заощаджень — привабливою.

Інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікувалося. У лютому вона знизилася до 4,3% у річному вимірі. На валютному ринку ситуація залишалася стійкою. Надалі інфляція буде помірною, але у другому півріччі відбудеться незначне її пришвидшення.

Тим часом дохідність банківських депозитів і облігацій внутрішніх державних позик України перевищувала очікувану інфляцію, завдяки чому інтерес до заощаджень у гривні зберігався. Вкладення українців в ОВДП і депозити стабільно зростали.

Нацбанк планує зберегти операції з тримісячними депозитними сертифікатами (ДС) для стимулювання конкуренції банків за вкладників. Ставка за цим інструментом з 15 березня знизиться до 17,5%, а до 19,5% зменшиться ставка за кредитам рефінансуванням. Ставка за депозитними сертифікатами овернайт залишиться на рівні облікової.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка — один з основних індикаторів економіки. Це відсоток, під який НБУ надає кошти банкам і, відповідно, нижче якого комерційним банкам невигідно давати кредити клієнтам. Завдяки обліковій ставці НБУ впливає на інфляцію (зростання цін).

Зниження ставки робить кредити доступнішими (бо відсоток за ними стає меншим), у звʼязку із чим банки починають видавати більше грошей, їх в економіці стає більше, а коли грошей більше — інфляція набирає обертів. У такому разі грошей стає менше на депозитах, а більше на руках — відповідно, люди більше витрачають.

А от вища інфляція фактично призводить до знецінення гривні, бо за одну й ту саму суму зі зростанням цін можна купити менше товарів.

І все це працює навпаки — коли ставка підвищується, кредити та депозити стають дорожчими, вони стимулюють населення більше заощаджувати. У підсумку грошей в економіці стає менше, а інфляція уповільнюється.