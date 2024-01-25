Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 15% і покращив прогноз інфляції

Національний банк України залишив облікову ставку на рівні 15% і покращив прогноз щодо інфляції у 2024 році.

Про це на брифінгу 25 січня повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Наприкінці 2023 року зростання цін суттєво скоротилось — у листопаді та грудні інфляція становила 5,1%. Цьому посприяли високі врожаї та зниження світових цін на енергоносії. До того ж, як і раніше, діє мораторій на підвищення тарифів на деякі послуги ЖКГ.

У 2024 році НБУ очікує пришвидшення зростання цін, однак якщо в попередньому прогнозі річна інфляція була 9,8%, то тепер регулятор очікує 8,6%. Негативно вплине вичерпання ефектів високих минулорічних врожаїв. Також на ціни тиснутиме подальше відновлення споживчого попиту і перенесення витрат бізнесу на ціни, зокрема через безпекові ризики й підвищення зарплат.

За умови збереження великих обсягів міжнародної допомоги українська економіка зростатиме у 2024 році, зокрема й завдяки великим бюджетним витратам. Прогноз на цей рік НБУ не змінив — плюс 3,6% ВВП.

Міжнародна допомога цього року дещо знизиться, але це було очікуваним, вказують у Нацбанку. За базовим сценарієм регулятор очікує $37 мільярдів фінансової допомоги (у 2023-му було $42,5 мільярда). Ця допомога від партнерів залишатиметься основним джерелом припливу капіталу в країну й надалі, вказує НБУ.

Ключовим ризиком для економіки, як і раніше, залишається війна, а також виникнення додаткових бюджетних потреб, пошкодження портової та енергетичної інфраструктури, продовження часткового блокування кордонів і поглиблення негативних міграційних тенденцій.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка — це один з основних індикаторів економіки. Це відсоток, під який НБУ надає кошти банкам і, відповідно, нижче якого комерційним банкам невигідно давати кредити клієнтам. Завдяки обліковій ставці НБУ впливає на інфляцію (зростання цін).

Зниження ставки робить кредити доступнішими (бо відсоток за ними стає меншим), у звʼязку із чим банки починають видавати більше грошей, їх в економіці стає більше, а коли грошей більше — інфляція набирає обертів. У такому разі грошей стає менше на депозитах, а більше на руках — відповідно, люди більше витрачають.

А от вища інфляція фактично призводить до знецінення гривні, бо за одну й ту саму суму зі зростанням цін можна купити менше товарів.

І все це працює навпаки — коли ставка підвищується, кредити та депозити стають дорожчими, вони стимулюють населення більше заощаджувати. У підсумку грошей в економіці стає менше, а інфляція уповільнюється.