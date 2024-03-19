Reuters: Путін у травні збирається відвідати Китай

Путін у травні вирушить до Китаю для переговорів із Сі Цзіньпіном. Це може стати його першою закордонною поїздкою під час нового, пʼятого терміну правління росією.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на пʼять джерел.

«Путін відвідає Китай», — повідомило агентству анонімне джерело, а після цього факт підготовки візиту підтвердили ще чотири незалежні джерела.

Один із співрозмовників сказав агентству, що поїздка путіна до Китаю, ймовірно, відбудеться у другій половині травня. Два інших припускають, що візит відбудеться до запланованої поїздки Сі до Європи — на початку травня.

Міністерство закордонних справ Китаю не відповіло на прохання прокоментувати це питання, Кремль — також.