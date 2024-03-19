Politico: Лідер Китаю планує першу поїздку до Європи після пандемії — у Францію

Візит Сі Цзіньпіна збігатиметься в часі з 60-річчям дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном на тлі спроби Китаю відновити відносини з європейськими країнами, зіпсовані «безмежним партнерством» КНР з росією.

Про це пише Politico з посиланням на чиновників у Парижі та Брюсселі.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрінеться з французьким президентом Емманюелем Макроном у Парижі на початку травня, що стане його першою поїздкою до Європи після пандемії.

Джерела Politico повідомили, що Китай намагається переконати Європу дозволити росії взяти участь у мирних переговорах, можливо, у Швейцарії — інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі. Цей меседж доносив, зокрема, спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей під час свого європейського туру.

Останніми місяцями Китай також намагається змусити Європу «знижувати ризики». Зокрема, Пекіну не сподобалося безпрецедентне рішення ЄС внести китайські компанії в санкційний список через їхні звʼязки з росією.

Утім, Китай усе ще потребує, щоб європейські інвестиції залишалися на китайському ринку, адже місцева економіка під тиском.

Саміт миру у Швейцарії

Україна навесні планує провести перший інавгураційний Саміт миру у Швейцарії. Там обговорюватиметься, зокрема, Формула миру для закінчення війни. Володимир Зеленський застеріг проти того, щоб інші країни навʼязували Україні «будь-які формати перемовин» із росією.

Посол Китаю у Швейцарії заявив, що Пекін розглядає участь в українському Саміті миру і водночас виступає за «сприяння мирним переговорам».

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак казав, що на другий Саміт, який відбуватиметься не в Європі, можуть запросити представників росії, де «їм буде представлений цей план [миру] — на випадок, якщо той, хто на цей момент представлятиме країну-агресора, справді захоче припинити цю війну».

З початку повномасштабного вторгнення росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував рф і засуджував запроваджені Заходом через збройну агресію санкції проти неї. Загальна торгівля Китаю з росією досягла рекордно високого рівня торік — $218 мільярдів за 11 місяців 2023 року.