Командування Медсил спростило процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків

Міністерство оборони України запроваджує спрощену форму навчання і процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОУ.

Відтепер отримати звання молодшого лейтенанта і повернутися служити на більш відповідну посаду можна лише за 40 днів. За цей час мобілізований медик пройде курси онлайн і 18 днів практичних занять у стінах Військово-медичної академії ЗСУ.

«Після завершення освітнього процесу мобілізовані медичні працівники не лише отримають офіцерське звання, а й можливість повернутися у підрозділ, щоб працювати на більш відповідній для себе посаді», — пояснила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

За її словами, нова форма навчання запроваджена за розпорядженням командувача Медичних сил ЗСУ. Вона необхідна для медпрацівників, які не закінчували військової кафедри і не мають офіцерського звання, але служать в армії на різних непрофільних позиціях.

Наступний курс навчання стартує 8 квітня. Подати заявку для запису на курси можна на email: [email protected].