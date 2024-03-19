Командування Медсил спростило процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків

Міністерство оборони України запроваджує спрощену форму навчання і процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОУ.
Відтепер отримати звання молодшого лейтенанта і повернутися служити на більш відповідну посаду можна лише за 40 днів. За цей час мобілізований медик пройде курси онлайн і 18 днів практичних занять у стінах Військово-медичної академії ЗСУ.
«Після завершення освітнього процесу мобілізовані медичні працівники не лише отримають офіцерське звання, а й можливість повернутися у підрозділ, щоб працювати на більш відповідній для себе посаді», — пояснила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.
За її словами, нова форма навчання запроваджена за розпорядженням командувача Медичних сил ЗСУ. Вона необхідна для медпрацівників, які не закінчували військової кафедри і не мають офіцерського звання, але служать в армії на різних непрофільних позиціях.
Наступний курс навчання стартує 8 квітня. Подати заявку для запису на курси можна на email: [email protected].
- 7 лютого Рада ухвалила в першому читанні оновлений законопроєкт про мобілізацію. Ось що він передбачає. Там, зокрема, йдеться про добровільну мобілізацію засуджених і тих, хто звільнений від відбування покарання з випробуванням.