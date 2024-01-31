Засудженим за певними статтями пропонують надати право на мобілізацію

У доопрацьованому законопроєкті йдеться про добровільну мобілізацію засуджених і тих, хто звільнений від відбування покарання з випробуванням.

Водночас не будуть мобілізовані засуджені за злочини проти основ національної безпеки України. Також не можуть бути призвані до війська за такі злочини:

ст. 402 Кримінального кодексу України — непокора;

ст. 403 — невиконання наказу;

ст. 404 — опір начальникові або примушування його до порушення службових обовʼязків;

ст. 405 — погроза або насильство щодо начальника;

ст. 406 — порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості;

ст. 408 — дезертирство;

ст. 409 — ухилення від військової служби шляхом самокалічення або в інший спосіб;

ст. 410 — викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування;

ст. 411 — умисне знищення або пошкодження військового майна;

ст. 426 — бездіяльність військової влади;

ст. 426-1 — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень;

ст. 427 — здача або залишення ворогові засобів ведення війни;

ст. 428 — залишення гинучого військового корабля;

ст. 429 — самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю;

ст. 430 — добровільна здача в полон;

ст. 431 — злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні;

ст. 432 — мародерство;

ст. 433 — насильство над населенням у районі воєнних дій;

ст. 437 — планування, підготовка, розвʼязування та ведення агресивної війни;

ст. 438 — порушення законів і звичаїв війни;

ст. 439 — застосування зброї масового знищення;

ст. 440 — розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення;

ст. 441 — екоцид;

ст. 442 — геноцид.

Наразі в Україні засуджені не можуть мобілізуватися до армії за власним бажанням. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловлювався проти такого.