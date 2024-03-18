Придністровʼя розслідує вибух на базі в Тирасполі як диверсію. Там кажуть про атаку FPV-дрона

Вибух на військовій базі невизнаного Придністровʼя стався через атаку FPV-дрона — саме він 17 березня влучив у гелікоптер Мі-8, який стояв на авіамайданчику бази в Тирасполі.
Про це з посиланням на Слідчий комітет ПМР повідомляє державний Перший придністровський телеканал.
«17 березня приблизно о 12:09 невстановлена особа за допомогою FPV-дрона підірвала гелікоптер Мі-8 на авіаційному майданчику в Тирасполі. На місці виявили електричні двигуни, фрагменти рами, плат та живлення коптера», — сказано у повідомленні СК.
Проводиться експертиза. Розслідується диверсія.
- 17 березня так зване Міністерство держбезпеки Придністровʼя заявило про атаку на військову базу у Тирасполі. Місцеві медіа показали згорілий гелікоптер. Жертв не було.
- Того ж дня офіційна влада Кишинева звʼязалася з українською стороною з приводу інциденту в Придністровʼї. Бюро політики з реінтеграції Молдови не підтверджує будь-якого нападу на Придністровський регіон.