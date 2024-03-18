Північна Корея запустила балістичні ракети під час візиту держсекретаря США до Сеулу

Північна Корея випустила кілька балістичних ракет у бік Східного моря, коли в Південній Кореї перебував держсекретар США Ентоні Блінкен на Саміті за демократію.

Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї та Bloomberg.

Балістичні малі ракети досягли максимальної висоти близько 50 км і пролетіли близько 350 км. Їх запускали поблизу Пхеньяну.

США, Південна Корея та Японія засудили перше за два місяці випробування балістичної ракети Північною Кореєю, називаючи його загрозою регіональній безпеці та порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

Запуск ракет збігся з політичною подією за участі США, Південної Кореї та Японії. Пропаганда Пхеньяну ще раніше критикувала ідеали, висунуті США напередодні Саміту за демократію, мовляв, демократія в американському стилі є «зловісним наміром імперіалістів» консолідувати владу навколо Штатів і західних сил.

Востаннє режим Кім Чен Ина проводив випробування балістичної ракети в середині січня, коли випустив ракету середньої дальності, призначену для ураження баз США в Азії.

Що відбувається між КНДР і Південною Кореєю

З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, тоді Японія капітулювала і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.

Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись обʼєднати Кореї, розбудував армію і розпочав Корейську війну (у 1950 році). Уже в липні 1953-го США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни досі не оголошували. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та відкликати санкції, а США хоче, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.