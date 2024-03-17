Індія проведе наймасштабніші вибори у світі — голосуватиме майже мільярд людей

Майже мільярд людей матимуть право голосувати на загальних виборах в Індії, які триватимуть сім тижнів і стануть наймасовішими у світі. Чинний премʼєр-міністр Нарендра Моді балотуватиметься на рекордний, третій термін поспіль.

Про це пише Reuters.

Вибори до нижньої палати парламенту Індії (Лок Сабха має 543 місця) триватимуть з 19 квітня до 4 червня. Очікується, що кандидатів висунуть понад 2 400 політичних партій.

На виборчих дільницях по всій країні зареєстровані близько 970 мільйонів людей. Виборча комісія залучить майже 15 мільйонів державних службовців для допомоги в проведенні виборів, які відбуватимуться у сім етапів. Виборчий процес завершиться до 6 червня.