Reuters: SpaceX Ілона Маска будує мережу супутників для розвідки США

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX розробляє мережу із сотень супутників-шпигунів за секретним контрактом із розвідувальним агентством США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на п’ять джерел, обізнаних з програмою.

Мережу супутників-шпигунів будує Starshield — підрозділ SpaceX. Ще у 2021 році компанія підписала контракт на $1,8 мільярда з Національним офісом рекогностування (NRO) — розвідувальне агентство Міноборони США, яке керує супутниковою розвідкою.

За словами джерел, у разі успішного запуску нової мережі США зможуть швидко виявляти потрібні цілі практично в будь-якій точці світу. За їхніми словами, з 2020 року у космос вже запустили близько десяти прототипів.

Урядова база даних США про об’єкти на орбіті показує, що кілька місій SpaceX розгорнули супутники, про що компанія і уряд мовчать. Два джерела підтвердили, що це і є прототипи для мережі Starshield.

У SpaceX не відповіли на запит Reuters з проханням прокоментувати контракт, свою роль у ньому і подробиці щодо запуску супутників. Водночас у NRO визнали, що розробляють складну супутникову систему в партнерстві з іншими урядовими та дослідницькими установами, компаніями і країнами, втім, роль SpaceX у цій програмі коментувати відмовилися.

Reuters не зміг зʼясувати, коли запрацює нова мережа супутників і які ще компанії беруть участь у програмі за іншими контрактами.

Мережа Starshield має бути окремою від Starlink, для якої SpaceX запустила близько 5 500 супутників у космос, щоб надати інтернет споживачам, компаніям і держустановам по всьому світу.

«Ніхто не зможе сховатися», — прокоментувало потенційні можливості мережі одне з джерел.

Також очікується, що ці супутники будуть стійкішими до будь-яких потенційних атак.