The Washington Post: Демократи у США перевіряють, чи використовують росіяни Starlink

Демократи в Палаті представників США розпочали розслідування проти компанії американського мільярдера Ілона Маска SpaceX через повідомлення про те, що росіяни можуть використовувати термінали супутникового звʼязку Starlink.

Про це йдеться в листі американських законодавців до правління компанії SpaceX, з яким ознайомилось видання The Washington Post.

Члени палати Представників США Джеймі Раскін і Роберт Гарсія вчора ввечері надіслали листа з вимогою до компанії повідомити про скарги щодо потенційних незаконних придбань терміналів Starlink, зокрема на окупованих росією українських територіях.

Законодавці заявили, що вони стурбовані заявами українських розвідників про те, що російські війська використовують Starlink на сході України, потенційно порушуючи санкції США.

Демократи попередили президентку SpaceX Гвінн Шотвелл, що ймовірне використання росією Starlink «становить серйозну загрозу безпеці України, життям українців і національній безпеці США».

Провідний демократ у Комітеті з нагляду Раскін і провідний демократ у підкомітеті з нацбезпеки Гарсія заявили, що ймовірне широке використання Starlink росіянами викликає «питання до ефективності безпекових заходів SpaceX, дотримання санкцій США й експортного контролю».

Законодавці попросили SpaceX розʼяснити, що вона зробила, аби запобігти незаконному придбанню терміналів Starlink росією і як у цьому питанні компанія співпрацює з іншими регуляторними органами США.

Демократи тільки починають своє розслідування, але вони планують звʼязатися з Пентагоном та іншими американськими безпековими відомствами.