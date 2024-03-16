FT: Річний дохід TikTok у США сягнув рекордних $16 мільярдів

Дохід сервісу для створення і перегляду коротких відео TikTok у США за підсумками 2023 року досяг рекордних $16 мільярдів. Про це пише Financial Times із посиланням на три джерела, знайомі з фінансовими показниками компанії.

Валовий дохід китайської компанії ByteDance, якій належить TikTok, оцінюється у $120 мільярдів, що на 40% перевищує показник попереднього року, повідомили співрозмовники видання.

Левову частку доходу компанія отримує в Китаї. За словами джерел, за 2023 рік чистий прибуток ByteDance досяг $28 мільярдів.

ByteDance, акції якої не торгуються на біржі, не розкриває фінансових показників.

Для порівняння: дохід компанії Meta, що володіє Facebook та Instagram, у 2023 році збільшилася на 16% — до $135 мільярдів.